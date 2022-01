Berne : Choix des avions de combat: Viola Amherd s’explique

Les Sages étaient au courant que le F-35 américain serait choisi un mois avant l’annonce de la décision. Si des contacts ont eu lieu avec des Français entretemps, c’est de leur responsabilité.

La ministre de la Défense clarifie la situation sur la décision d’acheter l’avion de combat américain plutôt que le français. VBS

À partir de quand, au premier semestre 2021, était-il clair que le jet américain avait clairement remporté l’évaluation suisse? Quand la ministre de la Défense a-t-elle informé ses collègues du gouvernement qui militaient pour des accords politiques avec la France? Ces questions, la «Schweiz am Wochenende» les a posées à Viola Amherd. Car depuis des semaines, des bruits courent que la France n’est pas contente que le F-35 ait été choisi alors que des discussions en coulisses laissaient entendre que le Rafale français était encore en course. Le dernier épisode est la non-invitation de la Suisse à des rencontres européennes (La France préside l’Union européenne pour six mois).

La décision de rompre les négociations politiques avec les pays constructeurs a été prise plus d’un mois avant la décision du Conseil fédéral, explique Viola Amherd. «En mai 2021, j’ai présenté le résultat de l’évaluation à la Délégation du Conseil fédéral pour la sécurité (Délséc), qui comprend, outre le DDPS, le DFAE et le DFJP.» Le Délséc, au sein duquel Ignazio Cassis et sa secrétaire d’État Livia Leu étaient également représentés, a «constaté à l’unanimité que l’écart entre le F-35A et ses concurrents était très clair et tellement important qu’il n’y avait pas de place pour des considérations politiques», explique la Valaisanne. Elle précise également qu’aucun autre membre du gouvernement ne peut aujourd’hui prétendre qu’il n’était pas au courant de cette décision. «J’ai informé personnellement et oralement les autres membres du Conseil fédéral début juin du résultat et de la constatation unanime de la Délséc». Et d’ajouter: «Il était donc clair qu’aucune négociation ne devait être menée avec les pays producteurs. Si de telles négociations ont eu lieu, c’est à mon insu. Ceux qui ont donc continué à négocier par la suite l’ont fait à leur corps défendant.»

«Cela n’aurait rien changé à notre rapport avec l’UE»

Par ailleurs, Viola Amherd affirme que le Conseil fédéral a «fixé très tôt», à savoir avant son avant son entrée en fonction, «que la Suisse devait acheter l’avion présentant le meilleur rapport coût-utilité». En d’autres termes, les collègues qui voulaient passer outre le résultat de l’évaluation sur le plan politique avaient eux-mêmes décidé des règles qui rendaient cela impossible.

Et à la ministre de la Défense d’ajouter: «Il est illusoire de croire que les problèmes existants en raison de la rupture des négociations avec l’UE pourraient être résolus par le biais d’une acquisition d’armement, d’autant plus que la France est certes un pays important, mais seulement l’un des 27 pays européens.» Dans cette logique, elle suggère qu’il aurait fallu miser sur l’Eurofighter, auquel participent trois pays de l’UE (Allemagne, Italie, Espagne), plus la Grande-Bretagne. De plus, huit pays de l’UE ont acheté le F-35. D’ailleurs, selon la NZZ, le Rafale n’était même pas deuxième dans la course. Le Super Hornet américain a obtenu un meilleur résultat.