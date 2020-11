Suisse : Chômage partiel: prolongation de procédure pas nécessaire

La plupart des cantons s’étant organisés pour faire face aux nombreuses demandes de chômage partiel, la procédure sommaire mise en place par la Confédération n’était pas utile.

La prolongation de la procédure sommaire permettant de recourir au chômage partiel, dans le cadre de l’ordonnance Covid-19, n’était pas nécessaire. Cette mesure extraordinaire entraîne des risques d’erreurs et d’abus, estime le Contrôle fédéral des finances (CDF).

A la fin du mois de septembre, plus de 7,5 milliards de francs avaient été utilisés par l’assurance chômage pour des indemnités de réduction de l’horaire de travail (RHT). Le Contrôle fédéral des finances a mené une enquête conjointe avec le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) auprès des offices cantonaux et des caisses de chômage d’Argovie, de Fribourg, de Lucerne, du Tessin et de Zurich.