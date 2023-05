Chômage stable en Suisse, plus bas historique à Neuchâtel

«Le taux de chômage atteint un nouveau niveau record de 2,6% au mois d’avril», a annoncé, vendredi matin, le Canton de Neuchâtel. Par niveau record, on entend bien sûr à un niveau au plus bas. Le taux de chômage a d’ailleurs baissé dans plusieurs cantons romands, à fin avril par rapport à fin mars. Il est de 3,3% dans le Jura (-0,1%) et de 3,1% dans le canton de Vaud (-0,1%). Il est resté stable en Valais (3,1%) et à Genève (3,7%).