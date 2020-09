Il y a ceux pour qui le manque d’expérience est un obstacle pour intégrer le marché du travail. A contrario, pour d’autres blanchis sous le harnais, le riche vécu professionnel et les prétentions salariales constituent un handicap pour retrouver un emploi. «Il fallait une nouvelle approche intergénérationelle destiné aux juniors et aux seniors qualifiés, deux publics fortement touchés par le chômage longue durée et l’aide sociale», explique François Egger, le concepteur du programme de Mentor Energy, une association à but non lucratif.