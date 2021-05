Suisse romande - Chômeurs étrangers pas tous égaux dans notre pays

Via les ORP, le canton du Jura s’emploie à centraliser les questions en lien avec l’emploi.

Un peu plus d’un actif étranger sur dix est actuellement au chômage dans le Jura. Cette première place , a priori peu enviable à l’échelle nationale , a pourtant une explication organisationnelle et «politique». «Dans notre canton, l’ORP est considéré comme le guichet unique pour recruter du personnel», entame Nicolas Ackermann, le responsable du secteur Observation et mesures de marché du travail.