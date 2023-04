Genève: «Chômeurs plus affairés à éviter les sanctions qu’à chercher du boulot»

Plus d’un quart des sanctions concernent des chômeurs qui n’ont pas effectué les recherches d’emploi durant leur délai de congé, souvent par manque d’information.

Entre 2019 et 2021, 44’524 décisions de sanctions ont été prononcées contre des chômeurs, à Genève. Plus d’un quart d’entre elles ont été infligées pour recherches d’emploi insuffisantes avant la période de chômage, soit lors du délai de congé. Une faute passible de 9 à 12 jours de suspension des indemnités chômage. «Cela équivaut à la moitié du montant mensuel versé à un demandeur d’emploi. C’est énorme», relève Charles Barbey, directeur de l’Office cantonal de l’emploi (OCE).

Manque de dialogue pointé

Ces chiffres, présentés mardi, émanent d’ une étude conduite par l’Université de Genève (UNIGE), à la demande du Département de l’économie et de l’emploi (DEE). Objectif: questionner l’efficacité des sanctions, régies par la loi fédérale sur l’assurance-chômage. Celle-ci exige le déclenchement systématique d’un processus de sanction lors d’un manquement, même minime. Or, dans 30% des cas, au bout du lac, l’OCE renonce à sanctionner après avoir entendu les explications du bénéficiaire.

Néanmoins, ces procédures, perçues comme «injustes et infantilisantes», déclenchent un sentiment de défiance envers l’administration. Les chômeurs interrogés pointent notamment du doigt «une forme d’empressement, qui laisse peu de place au dialogue et s’appuie sur une présomption de culpabilité.» Résultat: «Certains déploient plus d’énergie à éviter d’être sanctionnés qu’à chercher un travail qui leur correspond», constate Pierre Kempeneers, l’un des auteurs du rapport.