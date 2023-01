Zurich : Chopé par les douaniers avec du cash imbibé de coke dans le slip

Fin avril 2022, un homme aujourd’hui âgé de 37 ans a été contrôlé au poste de douane d’Au (SG). L’homme venait d’Allemagne via l’Autriche. Les gardes-frontière ont alors découvert deux liasses de billets contenant au total 8000 euros. L’une d’entre elles était cachée sous la banquette arrière du véhicule et l’autre dans le slip du conducteur. L’administration des douanes a confisqué l’argent. Et, tant les billets que l’homme lui-même et la voiture ont été contrôlés pour vérifier s’ils contenaient des résidus de drogue.