Jura: Les contrebandiers cachaient leur butin dans un double fond

Un contrôle routier s’est avéré fructueux samedi 29 juillet, à Porrentruy, à la sortie de l’autoroute A16. Lors de la fouille d’un véhicule occupé par trois personnes, les douaniers ont découvert une matraque télescopique et un couteau à ouverture automatique non autorisés. De plus, près de 30 grammes de haschisch ont également été trouvés. Des bijoux de provenance douteuse étaient cachés dans une boîte de conserve à double-fond, où se trouvait une partie de la drogue.

Les trois occupants du véhicule sont deux Portugais, âgés de 19 et 20 ans, ainsi qu’un Suisse de 21 ans. Poussant plus avant la fouille, les douaniers ont découvert un taser, 1,7 gramme de cocaïne, 4,1 grammes de MDMA, le tout dissimulé dans le compartiment à lunettes entre les deux pare-soleil du véhicule. Les stupéfiants, les armes et les bijoux ont été remis à la police cantonale jurassienne qui devra mener l’enquête, indique l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) dans un communiqué publié jeudi.