Football : Choqué après un cambriolage, Lindelof est laissé au repos

Le défenseur de Manchester United ne jouera pas samedi. Sa femme et ses deux enfants ont été témoin d’un cambriolage dans leur maison mercredi pendant la rencontre Bentford – Manchester United. La famille est sous le choc.

«Pendant le match de Victor ce mercredi soir, nous avons été victimes d'une effraction dans notre maison à Manchester. J'étais seule à la maison avec les deux enfants mais nous avons réussi à nous cacher et à nous enfermer dans une pièce avant qu'ils n'entrent dans notre maison. Nous allons bien dans ces circonstances mais c'était évidemment un moment très traumatisant et effrayant pour moi et mes petits enfants. Nous sommes maintenant en Suède et nous passons du temps avec nos familles», a-t-elle posté sur son compte Instagram.