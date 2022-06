Suppression du droit à l’avortement : Choqué, le monde du sport américain réagit

L’annulation du droit à l’avortement décidée par la Cour suprême constitue «une triste journée pour les États-Unis», a déploré (entre autres) l’ancienne championne de tennis et militante Billie Jean King.

Billie Jean King – ici lors d’une conférence mercredi à Washington, avec la «First Lady» Jill Biden (à dr.) et l’athlète Maya Mosley (à g.) – a su faire entendre sa voix.

L’annulation du droit à l’avortement décidée vendredi par la Cour suprême constitue «une triste journée pour les États-Unis», a déploré l’ancienne championne de tennis et militante Billie Jean King, un sentiment partagé par de nombreuses personnalités du sport américain.

«La Cour suprême a révoqué l’arrêt «Roe v. Wade», qui protège depuis près de 50 ans le droit à l’avortement. Cette décision ne mettra pas fin à l’avortement. Ce à quoi elle mettra fin, c’est l’accès sûr et légal à cette procédure médicale vitale», a fustigé l’icône du mouvement pour l’égalité des sexes dans le sport et défenseure des droits des femmes.

«Le droit à la liberté et à la poursuite du bonheur et de cette liberté est attaqué. Il y a une quantité infinie de raisons pour lesquelles une femme choisit de faire ce qu’elle fait de son corps et aucune de ces raisons ne regarde qui que ce soit d’autre», a-t-elle ajouté.