«L’amour est dans le pré» : Choqué, le pépiniériste a songé à poser les plaques

Émeric Émeillat, candidat de «L’amour est dans le pré» en 2018, s’est fait dérober 350 sapins.

Le sympathique pépiniériste de 33 ans, toujours très suivi sur les réseaux sociaux deux ans après son passage dans l’émission «L’amour est dans le pré», a perdu le sourire. Le vendredi 4 décembre 2020, soit quelques jours avant de livrer une partie de sa production à des associations et des écoles, il a été la victime d’un gros casse sur son exploitation. «Je suis totalement dégoûté. Pas moins de 350 sapins sous filet m’ont été volés», a-t-il raconté sur France Bleu. Émeric Émeillat, qui a porté plainte auprès de la gendarmerie, était sous le choc. «C’est un travail de longue haleine, six ou sept ans pour les faire pousser, qui s’est envolé en un instant. Ça me donne envie de tout arrêter», a-t-il confié à la radio.