Commentaires sur Facebook

L’Alémanique a pris des photos avant de les poster sur Facebook. Et les commentaires n’ont pas tardé à fuser. Nombre d’internautes ont fait remarquer que les employés risquaient leur job s’ils prenaient les produits à la maison au lieu de les jeter. Claudio Palumbo ne veut pas non plus jeter la pierre aux salariés. Ce qui le dérange c’est que personne ne semble se sentir responsable de la situation. «Je me suis rendu dans la filiale en question et ai demandé à parler au supérieur. Mais personne n’a pas me rediriger vers la personne en question.»