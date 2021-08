Rugby : Choqué par le jeune âge de ses agresseurs

L’ex-international australien Toutai Kefu a été violemment agressé le week-end dernier par des jeunes âgés de 13 à 15 ans. Sa femme est toujours hospitalisée.

Si Toutai Kefu et ses enfants ont pu sortir de l’hôpital, ce n’est pas encore le cas de sa femme.

Toutai Kefu, l’ancien international australien de rugby à XV et actuel sélectionneur des Tonga, a été choqué par le jeune âge des cambrioleurs qui l’ont grièvement blessé, ainsi que trois membres de sa famille, dans la nuit de dimanche à lundi à Brisbane.

Kefu, 47 ans, a dû être opéré pour de multiples blessures à l’abdomen, son épouse Rachel a été grièvement touchée à un bras et deux de ses enfants, Josh et Madi ont aussi été blessés. Seule son épouse est encore à l’hôpital. Quatre suspects âgés de 13 à 15 ans ont été arrêtés et sont notamment poursuivis pour tentative de meurtre.