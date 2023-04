Choupette, la chatte de Lagerfeld, invitée au Met Gala

Le célèbre Met Gala se déroulera le 1er mai 2023 et sera coprésidé par Roger Federer, Dua Lipa, Michaela Cola et Penelope Cruz. Si la rumeur dit que Kim Kardashian n’a pas été conviée à l’événement, on ne connaîtra les invités que lorsqu’ils se présenteront devant les photographes. À une exception près.