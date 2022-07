États-Unis : Chris Evans a un objectif: trouver l’amour

Interrogé sur ce sur quoi il était concentré en ce moment, l’acteur a répondu qu’il cherchait l’amour. «Vous savez, j’adore ce que je fais. C’est génial et je m’y investis à fond, mais cette industrie est pleine de doutes, d’hésitations et de recalibrage, et ce même quand il s’agit de trouver une personne avec laquelle s’investir vraiment», a-t-il développé.