cinéma : Chris Evans et The Rock réunis dans un film

Les deux superstars devraient se donner la réplique dans la comédie d’action «Red One».

Le pitch n’a pas encore été dévoilé, mais il s'agira d'une comédie d'action et d’aventure qui se déroule aux quatre coins du monde. On ne sait pas grand chose d’autre, si ce n’est que The Rock, qui a récemment fait le buzz avec un dinosaure, est sur le projet depuis le début.