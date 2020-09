États-Unis : Chris Evans montre son pénis par erreur

Dans sa story Instagram, l’acteur américain a partagé un cliché sur lequel on peut voir une partie très intime de son anatomie.

La séquence n’a duré que quelques secondes et elle a été effacée en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, mais les internautes ont été plus rapides que Chris Evans le 12 septembre 2020. Alors qu’il montrait, sur Instagram, une vidéo dans laquelle on le voyait jouer à Heads Up – qui consiste à deviner le personnage que les autres nous ont attribué en leur posant des questions – en compagnie de ses proches, l’acteur de 39 ans a dévoilé une partie des photos présentes dans son portable. Et parmi les clichés, il y en a un qui a attiré l’attention de ses abonnés. Sur l’image en question, on pouvait voir une partie du pénis de celui qui a incarné Captain America.