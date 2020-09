États-Unis : Chris Evans réagit à l’apparition de son pénis

Quelques jours après avoir malencontreusement partagé une photo de son intimité sur Instagram, l’acteur a réagi d’une très belle manière.

L’Américain a assumé sa boulette et l’a même utilisée pour faire passer un message à ceux qui le suivent. «Maintenant que j’ai votre attention…», a-t-il commencé, accompagné par un émoji d’un homme gêné et par un autre qui hausse les épaule. «Allez voter le 3 novembre!!!» a-t-il poursuivi, faisant référence à la prochaine élection présidentielle américaine qui se jouera entre Donald Trump et Joe Biden.