Après quatre volets de «Toy Story», Pixar prévoit un nouveau film centré sur l’histoire de Buzz l’Éclair, de ses débuts en jeune pilote d’essai au Ranger de l’espace qu’il est devenu. Intitulé «Lightyear», le long métrage sera dirigé par Angus MacLane (co-réalisateur du «Monde de Dory») et doit sortir en juin 2022 aux Etats-Unis.

Avant d’entendre Chris Evans en Buzz, on retrouvera l’acteur américain dans «The Gray Man», des frères Russo (qui ont mis en scène plusieurs «Captain America» et «Avengers»). Il jouera avec Ryan Gosling et Ana de Armas dans ce thriller d’espionnage, attendu en 2022 sur Netflix.