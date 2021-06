Cyclisme : Chris Froome de retour sur le Tour de France

Le Britannique sera le capitaine de route de l’équipe Israel Start-Up Nation sur la Grande Boucle cet été. Une épreuve que Chris Froome a remportée à 4 reprises.

Une grave chute en 2019

Froome, 36 ans, a remporté le Tour de France quatre fois entre 2013 et 2017 mais n’est plus apparu sur la Grande boucle depuis sa grave chute survenue sur le Dauphiné en juin 2019 qui l’avait laissé perclus de fractures (vertèbre cervicale, fémur, hanche, coude, côtes...).

«Après deux ans loin du Tour de France, j’ai hâte de revenir. Cela a été un chemin ardu depuis mon accident sur le Critérium du Dauphiné en 2019, mais ça a été une de mes plus grandes motivations», a réagi Froome.

«J’ai travaillé sans relâche pour arriver où je suis, et même si mes ambitions cette année ne seront pas celles d’un leader, j’espère apporter mon expérience en tant que capitaine de route. Nous avons de grandes chances avec Michael Woods, et j’ai hâte de tout donner pour lui et l’équipe», a-t-il ajouté.