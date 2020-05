Cyclisme

Chris Froome démarre au quart de tour

Le Britannique se moque de Quintana, présenté comme plus fort que lui par le patron de Movistar.

La réponse de maître Chris

To beclearI have the utmostrespect for @NairoQuinCo and racingagainsthimover the yearshas been an absolute pleasure. That headline didmakeme laugha littlethough? pic.twitter.com/h501NDl9Xn