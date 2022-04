Cyclisme: Chris Froome: ««J’adore le Tour de Romandie»

Chris Froome est de retour sur nos routes, et c’est peu dire qu’il se réjouit. Double vainqueur de l’épreuve (en 2013 et 2014), le Britannique né au Kenya sait tout ce qu’il doit à la Suisse romande. «J’ai intégré la formation du Centre mondial du cyclisme à Aigle, et c’est grâce à cela que j’ai pu signer mon premier contrat pro», s’est-il souvenu, à la veille du début des hostilités, qui commencent aujourd’hui (voir ci-contre).