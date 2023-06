Cyclisme: Chris Froome ne participera pas au Tour de France 2023

Si le Britannique n’est plus le champion qu’il fut, à la suite notamment d’un très grave accident lors du Dauphiné en 2019, son absence constitue néanmoins une surprise.

Vainqueur en 2013, 2015, 2016 et 2017, il espérait toujours gagner une étape, à défaut de pouvoir viser le classement général. L’année dernière, il avait pris la troisième place au sommet de l’Alpe d’Huez après une échappée, avant d’abandonner quelques jours plus tard, positif au Covid-19.

«Le choix de l’équipe a été difficile cette année mais on pense avoir choisi les huit coureurs les plus à même de remplir nos objectifs», a commenté Kjell Carlström, le patron de l’équipe. Israel PT partira avec le Canadien Michael Woods comme leader, ainsi que Guillaume Boivin, Simon Clarke, Hugo Houle, Krists Neilands, Nick Schultz, Corbin Strong et Dylan Teuns.