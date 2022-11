Risque d'Alzheimer: Chris Hemsworth fait une pause

Australie : Chris Hemsworth fait une pause pour raisons médicales

Durant le tournage de la série docu «Sans limites», l’acteur a appris qu’il avait un risque élevé de développer la maladie d’Alzheimer.

Chris Hemsworth veut profiter de passer du temps avec sa femme et ses trois enfants. Getty Images

Quand il a commencé le tournage de «Sans limites», disponible depuis le 16 novembre 2022 sur Disney+, Chris Hemsworth savait qu’il allait souffrir. Dans cette série documentaire en six épisodes, l’acteur de 39 ans, qui a enfilé le costume de Thor à huit reprises, relève en effet des défis tous plus fous les uns que les autres afin de découvrir comment l’être humain peut vivre mieux et plus longtemps. L’Australien ne s’attendait cependant pas à découvrir après plusieurs tests qu’il avait huit à dix fois plus de risques de développer la maladie d’Alzheimer que le reste de la population.

Dans une interview accordée à «Vanity Fair», Chris Hemsworth a tenu à préciser qu’il ne s’agissait nullement d’un diagnostique, mais que cette nouvelle et la manière dont il allait l’évoquer à l’écran le préoccupaient. «Je ne voulais pas dramatiser ou l’utiliser pour m’attirer de la sympathie ou une plus grande audience», a-t-il confié. Reste que de savoir qu’il est très probable qu’il développe la maladie a permis au comédien de faire le point sur sa carrière et sur sa vie.

«Je suis reconnaissant de l’avoir appris parce que j’ai maintenant toute une série d’outils qui me permettent de me préparer au mieux», a-t-il dit. Bien qu’il ait toujours envie d’incarner Thor à l’écran, l’Australien veut désormais lever le pied. «Depuis que nous avons terminé le tournage, je termine les choses pour lesquelles je me suis engagé. Quand j’aurai terminé la promotion de la série, je rentrerai à la maison et je profiterai de mon temps de libre et d’être avec mes enfants et ma femme (ndlr: il est marié à Elsa Pataky avec laquelle il a une fille née en 2012 et des jumeaux qui ont vu le jour en 2014)», a-t-il déclaré.