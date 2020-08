Australie

Chris Hemsworth se frottera aux requins

L’acteur australien plongera pour National Geographic afin de découvrir comment les humains peuvent cohabiter avec les squales.

«J’ai passé une grande partie de ma vie près de l’océan, partageant le même espace que les squales. Il est crucial que nous les respections et les vénérions. Nos océans dépendent de ces prédateurs pour un écosystème diversifié, mais nous devons également apprendre à nous protéger. Ce sera mon objectif dans «Shark Beach», a fait savoir Chris Hemsworth. L’époux d’Elsa Pataky plongera en compagnie de requins et s’entretiendra avec des défenseurs de ces animaux, des biologistes et des surfeurs afin de découvrir les raisons pour lesquelles les attaques ont augmenté et que faire pour que les humains et les squales puissent coexister en paix. Il tentera notamment de comprendre leur comportement et fera découvrir des technologies destinées à protéger autant les requins que les hommes.