Blague entre frangins : Chris Hemsworth taquine Liam sur son manque de forme

L’interprète de Thor a souhaité un joyeux 32e anniversaire à son frère en dénigrant son physique en tous points parfait.

Entre frères, on s’aime (beaucoup), on se fait des blagues (souvent) et on se taquine (parfois). C’est cette dernière option qu’a choisie l’Australien Chris Hemsworth pour souhaiter un joyeux anniversaire à Liam, qui souffle 32 bougies le 13 janvier 2022. L’inoubliable interprète de Thor, qui aurait causé du tort à la ville de Byron Bay en Australie en s’y installant , a posté trois photos de son petit frère sur Instagram.

Sur la première, on découvre Liam torse nu, muscles saillants, visiblement à l’entraînement dans une salle de sport. «Joyeux anniversaire Liam. J’espère que c’est l’année où tu vas enfin te remettre en forme et prendre soin de toi», a plaisanté Chris, 38 ans, en légende. Histoire d’enfoncer le clou et pour «aider sa transformation», l’acteur a ajouté qu’il pouvait lui offrir un «rabais famille» de 10% sur l’app de fitness qu’il a lancée. Sur le deuxième cliché publié par Chris, on découvre Liam, toujours torse nu, lors de son anniversaire entouré de ballons, de cadeaux, de fleurs et d’un gâteau. La troisième et dernière image fera fondre les fans. On y voit Liam encore bébé avec une goutte de bave lui coulant en bas du menton.