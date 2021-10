Révélations : Chris Marques a cru être atteint du sida

Victime d’une maladie que les médecins ont mis des années à diagnostiquer, le juré de «Danse avec les stars» a craint le pire.

Chris avait donc subi de nombreux examens médicaux et certaines hypothèses des docteurs lui avaient fait très peur. L’un d’eux avait même cru qu’il avait contracté le virus du sida. Invité dans l’émission de Jean-Marc Morandini , sur CNews, mardi 12 octobre 2021, Chris a répondu aux questions de l’animateur qui lui a demandé si ce diagnostic, qui s’est finalement révélé faux, l’avait rendu «fataliste» ou «combattant». «Je me suis jamais posé la question en me demandant si c'était la fin, a répondu le danseur. Il y a eu des moments de désespoir intense certes, mais jamais je ne me suis demandé si j'allais tout arrêter.» Il faut dire aussi que Chris a été soutenu par sa chérie, Jaclyn Spencer, championne du monde de danse standard britannique, et mère de son fils Jackson, 5 ans. «Sans mon épouse, j'aurais eu du mal à pouvoir aller de l'avant, a-t-il admis. Aujourd'hui, j'apprécie plus la vie. Je crois que ça se voit.»