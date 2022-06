Chris Martin joue dans un pub pour des fiancés

Angleterre : Chris Martin joue dans un pub pour des futurs mariés

Le leader de Coldplay a surpris un couple dans un pub en interprétant «A Sky Full of Stars» au piano.

Moment incroyable au Stag Inn, petit pub familial dans le minuscule village de Hinton Charterhouse (515 habitants) en Angleterre. C’est là que Chris Martin s’est arrêté, sur la route du retour depuis le festival Glastonbury, pour boire une bière. «On ne sait jamais qui peut pousser la porte pour une pinte! Quel homme adorable», a twitté l’établissement en légende d’une vidéo où l’on voit le leader de Coldplay chanter et jouer du piano. La séquence, diffusée le 27 juin 2022, a déjà été vue 1,3 million de fois.

Le Britannique a interprété dans ce pub «A Sky Full of Stars» pour un couple qui va se marier le 28 août 2022. Ainsi que le rapporte la BBC, Jeremy et Hannah ont expliqué à Chris Martin qu’ils entendaient ouvrir le bal de leurs noces sur ce tube. C’est la raison pour laquelle la star le leur a joué. «C’était un moment magique que nous allons chérir pour toujours. C’est un si petit village. Jamais nous n’aurions pu imaginer que cela nous arriverait», a réagi la future mariée. Jeremy a, lui, évoqué «un choc» quand le chanteur et musicien de 45 ans a accepté de jouer pour eux. Petit bémol, Chris Martin n’assistera certainement pas au mariage, le couple ayant complètement oublié de l’y convier: «Nous aurions aimé l’inviter, mais nous étions tellement sous le choc!»