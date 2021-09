Hockey sur glace - Chris McSorley a eu son cadeau

Tandis que Daniel Winnik, lui aussi dans une bonne période, a égalisé 63 secondes plus tard, vous n'allez pas nous croire mais il a fallu aussi 1’03’’ à Tyler Moy cette fois-ci pour effacer la réussite tessinoise de Julian Walker un gros quart d’heure plus tard. Or dans un second temps tiers toujours à l’avantage du visiteur, il allait rejoindre la seconde pause avec un but d’avance, grâce à Troy Josephs (34e), bien seul devant un portier abandonné par l'arrière-garde genevoise. Du coup, on a attendu une nouvelle égalisation 63 secondes plus tard, mais elle n’est pas venue...