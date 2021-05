Hockey sur glace - Chris McSorley: «L’objectif, c’est le titre»

L’ancien homme fort de Genève-Servette s’est engagé pour trois ans avec le pensionnaire de la Resega. Eric-Lafargue

Chris McSorley (59 ans) a été désigné jeudi nouvel entraîneur du HC Lugano. L’Ontarien a signé un contrat de trois ans avec le club tessinois sacré champion de Suisse à sept reprises, mais sevré de titre national depuis 2006. Notre interview.

Chris McSorley, vous vous êtes engagé pour trois ans au HC Lugano en tant qu’entraîneur en chef. Excité? Nerveux?

Surtout honoré qu’un club aussi prestigieux pense à moi. Mais oui, je suis excité de retrouver une fonction qui me manquait et de bâtir un projet depuis le vestiaire. Et forcément un peu nerveux puisqu’il s’agira d’être à la hauteur de la confiance qui m’a été accordée.

Vous n’avez plus coaché depuis 2019. Cela vous manquait?

Oh oui! À Genève, j’ai assumé d’autres fonctions, parfois par nécessité. Mais entraîner, c’est assurément ce que j’aime le plus.

Vous avez l’image d’un entraîneur dur, avec un langage parfois insultant. Verrons-nous ce McSorley-là à la Cornèr Arena?

L’une des qualités principales d’un bon entraîneur est de savoir s’adapter à son temps. Dans ce milieu, si tu n’évolues pas, tu es mort. La nouvelle génération de hockeyeurs a besoin d’explications et de sources de motivation. Elle en obtiendra.

Qu’allez-vous chercher à Lugano? Une revanche?

Pas du tout. Je vais essayer d’aller chercher le titre avec une équipe qui, ne l’oublions pas, a connu une belle saison 2020-2021. Respect à Serge Pelletier, qui a amené Lugano à la deuxième place de la saison régulière et qui a posé les fondements du futur de l’organisation.

Quel sera le profil de l’équipe?

Je pense que le projet que nous avions mis en place à Genève-Servette peut être une source d’inspiration. On avait une bonne base de jeunes talents, qui sont devenus champions dans les rangs Novices, puis au niveau Juniors. Et dont certains sont aujourd’hui en finale de National League. Cela prendra du temps pour construire le projet et en récolter les fruits. C’est d’ailleurs pour cela que je me suis engagé pour trois ans.

Vous parlez comme si vous étiez aussi le directeur sportif…

Qu’on soit clair: le directeur sportif, c’est Hnat Domenichelli. Moi, je suis l’entraîneur, c’est tout. Mais là, on parle d’un projet d’équipe et toutes les parties sont impliquées. À Genève, parce que j’étais la figure du club, on a souvent dit que c’était moi qui décidais de tout. Mais c’est faux: le processus était démocratique. Pat (Emond), Louis (Matte) et d’autres personnes ont toujours eu leur mot à dire dans un processus décisionnel.

Chris, vous évoquez Genève. Franchement, voir les Aigles en finale, ça vous agace?

Mais ça ne va pas? Je suis heureux pour le club, pour les fans, pour Pat, Louis et tous les autres. J’en ressens même une part de fierté puisque, comme directeur sportif, j’avais un peu contribué à bâtir les fondations d’un projet qui débouche sur ce succès. D’ailleurs, je souhaite vraiment le meilleur à ce club.

Dans quelques mois, vous coacherez aux Vernets, derrière le banc du visiteur. Ne nous dites pas qu’il s’agira d’un match comme tous les autres!

Oh, vous savez, avec moi, il n’y a jamais un match comme un autre. Alors, qu’on soit à Rapperswil, à Zurich ou à Genève, c’est pareil.

Cet engagement au Tessin remet-il en question votre implication dans le dossier HC Sierre, vous qui souhaitez bâtir une nouvelle patinoire dans la Ville du Soleil et construire une équipe en mesure de viser la promotion en National League?

Non! La direction du HC Lugano est au fait de mon engagement dans ce dossier, qui évolue de manière positive, et il n’y aura aucun conflit d’intérêt. Même si j’étais 100% concentré sur mon job au HCL, je serai toujours impliqué en Valais. Je vous garantis que mes partenaires travaillent d’arrache-pied pour que nous puissions aller au bout de cette aventure.