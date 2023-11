Chris Oh veut se dévoiler dans La France a un incroyable talent

Drag queen depuis 2006, Chris Oh se lance un nouveau défi: Participer à «La France à un incroyable talent». Et c’est avec un numéro d’effeuillage qu’il tentera de séduire le jury lors des auditions du mardi 7 novembre 2023. «Je pense que c’est une performance que peu de personnes ont déjà vue, parce qu’elle est assez inhabituelle et étrange. Alors participer à cette compétition sera un excellent moyen de me montrer et de dévoiler ce que je fais dans ma carrière», explique le Sud-Africain de 37 ans, établi à Genève depuis 2019.