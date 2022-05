Basketball : Chris Paul décisif pour les Suns en fin de match

Phoenix a écarté Dallas 129-109, mercredi, faisant déjà le break 2-0 dans sa série de play-off, comme Miami, qui a de nouveau battu Philadelphie.

En tête 60-58 à la mi-temps, mené de six points seulement (89-83) à l’entame du dernier quart-temps, les Mavericks de Luka Doncic n’ont rien pu faire contre le récital de Chris Paul en fin de match: le meneur vétéran a alors inscrit 14 de ses 28 points à 6/7 au tir, portant son équipe à un 23-2 qui a éteint les espoirs de Dallas. «Il fallait juste qu’on soit un peu plus agressifs, a déclaré Paul, après le match. On a fait ce qu’on devait faire, on a gagné nos deux matches à domicile.»