Basketball : Chris Paul illumine les Suns, Chicago et Cleveland se font peur

Grâce à son meneur, Phoenix a remporté dans la nuit de lundi à mardi un 7e succès consécutif en NBA. Les Bulls et les Cavs ont gagné de justesse.

Les Suns, leaders incontestés du championnat, ont encore pu compter sur une «masterclass» de Chris Paul dans le money-time, pour battre le Jazz lundi en NBA, pendant que les Bulls et les Cavaliers survivaient in extremis aux comebacks du Thunder et des Knicks.