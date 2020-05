Chris Pine joue les saints, Venom montre les dents...

Cinéma

«Hunger Games», les origines

On prend les mêmes et on recommence depuis... avant le début! Francis Lawrence, qui a réalisé 3 des 4 volets de la saga «Hunger Games», rempile pour en mettre en scène le préquel. Il s'agira d'une adaptation du roman de Suzanne Collins, «La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur», dont l'action se déroule 64 ans avant la trilogie originale, alors que Panem tente de se relever d'une guerre dévastatrice. On devrait y voir comment Coriolanus Snow, 18 ans (incarné, âgé, par Donald Sutherland dans la série de films), mentor des Jeux, voit son sort lié à celui d'une fille du District 12. La sortie du roman en librairie est prévue pour le 20 mai 2020.