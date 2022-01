Cinéma : Chris Pratt dévoile son acolyte dans «Jurassic World 3»

L’acteur a posté un cliché où il apparaît avec la comédienne DeWanda Wise, nouvelle dans la saga.

«Je suis super impatient de partager le grand écran avec la puissante et géniale DeWanda Wise. Elle va faire une entrée que vous n’oublierez jamais». C’est en ces termes que s’est réjoui l’interprète d’Owen Grady, qui joue aussi dans «Les gardiens de la galaxie», légendant une nouvelle photo de «Jurassic World 3». On y voit Chris Pratt et DeWanda Wise (la série «She’s Gotta Have It» de Spike Lee, le western «The Harder They Fall», tous deux sur Netflix) toutes griffes dehors, ou plutôt toutes armes dehors, visiblement prêts à combattre un dangereux ennemi… L’actrice américaine de 37 ans a elle aussi partagé le cliché sur son compte Instagram: «Voici votre nouvelle héroïne, débrouillarde, pleine de ressources et éprise d’aventure», a-t-elle écrit.