Carnet rose : Chris Pratt est papa pour la troisième fois

Katherine Schwarzenegger, la femme de l’acteur de 42 ans, a donné naissance au deuxième enfant du couple, ce dimanche.

Getty Images via AFP

Déjà père de Jack, né en 2012 de ses amours avec Anna Faris, l’acteur de 42 ans s’est dit comblé sur Instagram. «La maman et le bébé se portent bien. Nous sommes plus que bénis et reconnaissants.»