Californie - Chris Pratt habite au milieu des moutons

De retour dans un grand film d’action, « The Tomorrow War » sur Prime Video, Chris Pratt a une double vie. Loin de la star de Hollywood que l’on connaît, l’acteur américain de 42 ans mène une vie paisible sur une île avec son épouse, Katherine Schwarzenegger, la fille d’Arnold, et leur fille de 11 mois, Lyla.

Nous vivons sur une île isolée de l’archipel de San Juan, au nord-ouest des États-Unis, près de la frontière avec le Canada. J’habite au milieu des moutons et des chèvres. Cet endroit est magique car il me permet de vivre sans filtre. Les gens qui m’entourent à la ferme me voient au quotidien sans maquillage, sans costume de grands couturiers, etc. C’est primordial pour moi d’avoir ces personnes qui sont devenues ma famille de cœur avec lesquelles je n’ai pas besoin de donner le change ou de sourire constamment. Mon autre secret pour garder les pieds sur terre est de me déconnecter de toute technologie.