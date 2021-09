Hockey sur glace - Chris Wolf est le nouveau CEO du Lausanne Hockey Club Group

Le nouveau CEO du Lausanne HC Group s’appelle Chris Wolf. Et c’est un nom bien connu dans l’environnement du club vaudois. C’est même l’un des derniers dirigeants de l’ère précédente à y occuper un poste à responsabilités. Directeur commercial et marketing avant la réorganisation de novembre 2020, puis plus qu’en charge du département commercial après celle-ci, Chris Wolf - au LHC depuis 2004 - reprend donc du galon.