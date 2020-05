22.04.2020 à 17:52

7,9 Millions de francs

Chrissy et John Legend s'offrent un penthouse

Rien de tel que de changer d'air pendant le confinement. C'est sans doute ce que se sont dit Chrissy Teigen et John Legend en achetant un penthouse à New York.

de lme

1 / 10 Sur Instagram, John Legend (41 ans), Chrissy Teigen (34 ans) et leurs enfants Miles (à gauche) et Luna se montrent extrêmement sympathiques et souvent sans fards. On ne devrait pas tarder à voir apparaître sur leur canal des photos de leur nouveau penthouse à New York, car la famille vient d'acquérir un appartement dans la grosse pomme. Instagram Commençons par le plan de ce penthouse de près de huit millions de dollars. Comme on peut le constater, la surface de 325 m2 est répartie sur deux étages. Tout en haut se trouve une grande terrasse de toit, très importante pour prendre un bon bol d'air au quotidien. StreetEasy L'appartement n'a rien de bien compliqué et ne comprend en fait que deux salles de séjour et deux chambres à coucher. Son prix élevé s'explique par son emplacement. Lower Manhattan est un quartier relativement cher à New York. StreetEasy

L'État de New York compte actuellement le plus grand nombre de cas confirmés de coronavirus aux États-Unis. Mais cela n'a pas empêché John Legend (41 ans) et Chrissy Teigen (34 ans) de se payer un penthouse en duplex dans un emplacement de premier choix à New York. À moins qu'ils n'aient profité de l'effondrement actuel des prix dans le secteur de l'immobilier, qui s'explique également par la pandémie du coronavirus?

Ce que l'on sait est que le célèbre couple vient d'acquérir un appartement de près de huit millions de francs. Le penthouse se trouve dans le quartier branché de Nolita, dans Lower Manhattan et n'est pas forcément aménagé de façon luxueuse avec ses deux chambres et deux salles de bain. Sa surface de 325 m2 devrait toutefois être largement suffisante en tant que résidence secondaire, car Chrissy et John habitent en fait dans les Hollywood Hills, à Los Angeles, plus précisément dans une villa datant des années 1960 qu'ils ont d'ailleurs fait visiter à nos confrères du magazine «Architectural Digest». Ils possèdent également une villa de 14 millions à Beverly Hills, qui fait près de 800 m2 et qui a appartenu auparavant à une autre célébrité, à savoir Rihanna.

Près d'un demi-million de dollars en moins à cause du coronavirus

Teigen et Legend semblent vraiment avoir fait une bonne affaire en raison du coronavirus. Il y a encore quelques mois, en septembre dernier, le penthouse était affiché à 8,5 millions sur le site de l'agence Street Easy, pour finalement partir à moins de huit millions.

On ignore malheureusement ce pour quoi ils vont dépenser l'argent qu'ils ont économisé. Une bonne idée serait de consacrer le demi-million à une bonne cause, en le donnant notamment au chef cuisinier suisse Daniel Humm et à sa société Make It Nice. Dans son restaurant de New York Eleven Madison Park, il cuisine actuellement pour des New-Yorkais dans le besoin. La somme de 500'000 dollars suffirait à Humm pour préparer 100'000 repas.

