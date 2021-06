Chrissy Teigen a brisé la carrière d’un styliste

Michael Costello en a gros sur le cœur. La raison? Le styliste aurait vu sa carrière sérieusement compromise à cause de Chrissy Teigen. C’est sur Instagram, lundi 14 juin 2021, que l’Américain de 38 ans a raconté sa descente aux enfers. Tout a commencé en 2014 quand un commentaire raciste qu’il aurait écrit sur les réseaux sociaux est apparu. Alors qu’il n’était pas l’auteur de ce message haineux, puisqu’il s’agissait d’un fake, la femme de John Legend, furieuse, l’a aussitôt traité de raciste. «Quand j’ai contacté Chrissy pour lui dire que j’avais été victime de calomnie sur le Net et que tout ce qu’elle pensait de moi était faux, elle m’a répondu que ma carrière était finie et que toutes les portes se fermeraient devant moi», a-t-il expliqué. Et le mannequin avait dit vrai.