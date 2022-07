Chrissy Teigen à Montreux: en vacances, les stars kiffent la Suisse

La star de la mode et de la téléréalité séjourne sur la Riviera vaudoise en famille. Elle a notamment publié sur Instagram la vidéo ci-dessus: on la découvre à la piscine du Montreux Palace avec son fils, Miles. Son mari, le chanteur John Legend, s’est produit au Montreux Jazz, lundi. Le couple américain est déjà venu plusieurs fois dans notre pays, notamment au Tessin. À l’instar de Chrissy Teigen et John Legend, des célébrités internationales, du gotha et du show-business, aiment passer leurs vacances en Suisse, été comme hiver. En voici quelques-unes.