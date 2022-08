États-Unis : Chrissy Teigen est à nouveau enceinte

Cette fausse couche a profondément marqué Chrissy Teigen comme en témoigne le message qu’elle a écrit en légende de ses deux photos: «Ces dernières années ont été un flou d’émotions, c’est le moins que l’on puisse dire, mais la joie a de nouveau rempli notre maison et nos cœurs». Celle qui avait tenté une fécondation in vitro en février dernier ajoute: «Un milliard de piqûres plus tard (dans la jambe dernièrement, comme vous pouvez le voir!), nous en avons un autre en route».

La star confie encore dans son message avoir longtemps hésité avant de partager cette nouvelle publiquement. «À chaque rendez-vous, je me suis dit: «OK, s’il est en bonne santé aujourd’hui, je l’annoncerai», mais ensuite je pousse un soupir de soulagement en entendant un battement de cœur et je décide que je suis encore trop nerveuse. Je ne pense pas que je sortirai un jour d’un rendez-vous avec plus d’excitation que de nervosité, mais jusqu’à présent, tout est parfait et magnifique et je me sens pleine d’espoir et incroyable. OK ouf, ça a été très dur de garder ça pour moi pendant si longtemps!» conclut-elle.