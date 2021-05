4,5 MILLIONS de FRANCS AU-Dessous du PRIX INITIAL - Chrissy Teigen et John Legend bradent leur villa

Ils ont l’air bien pressés de vendre leur villa. Sinon, comment expliquer le fait que Chrissy Teigen et John Legend aient, en peu de temps, baissé le prix initial de leur prestigieuse villa de Beverly Hills de 4,5 millions de francs à 14 millions.

Le couple, qui n’occupe déjà plus les lieux, s’est installé à deux pas de là, dans une demeure encore plus grande et plus prestigieuse, à laquelle leur ancienne propriété n’a toutefois rien à envier.

Des lieux précédemment occupés par Rihanna

De hauts murs et un portail électrique protègent la sphère privée. Anthony Barcelo, Courtesy of Douglas Elliman

De l’extérieur, la villa située dans le très chic quartier de Beverly Hills à Los Angeles a l’air un peu austère. Une caractéristique que l’on doit à son ancienne propriétaire, Rihanna, amatrice de couleurs sombres. Chrissy Teigen et John Legend, en revanche, voulaient quelque chose de plus gai et ont investi des sommes colossales dans la rénovation de la villa, comme le souligne l’agence immobilière.

Les caractéristiques de la propriété sont pour le moins impressionnantes. D’une superficie de 800 m², elle dispose notamment de sept chambres à coucher, de huit salles de bains, d’une grande piscine entourée d’une énorme terrasse, d’un home-cinéma, d’un dressing et de systèmes de sécurité. Tout cela pour un peu moins de 14 millions de francs.

C’est ici que John a tapoté «All of Me» au piano

Le vaste séjour laisse suffisamment de place à la créativité. Anthony Barcelo, Courtesy of Douglas Elliman

Qui ne connaît pas l’immense tube de John Legend intitulé «All of Me»? Le musicien a plus d’une fois été assis à ce piano à queue, laissant son regard errer sur la ville tout en fredonnant l’une ou l’autre chanson pour sa bien-aimée Chrissy. La place au piano est désormais libre pour d’autres airs.

Un coin pour faire la popote

Imaginez-vous en train de préparer de petits plats inspirés du livre de Chrissy «Cravings». Cela lui ferait sûrement plaisir. Anthony Barcelo, Courtesy of Douglas Elliman

Chrissy Teigen adore faire à manger et s’est fait installer une grande cuisine, dans laquelle elle peut régaler ses invités, pendant que ces derniers sirotent une coupe de champagne. La double hotte permet d’éviter que les odeurs ne s’imprègnent dans les vêtements de luxe.

Preuve qu’il s’agit bien de la cuisine des célébrités: Chrissy et John prennent la pose derrière l’îlot central. Anthony Barcelo, Douglas Elliman

C’est là qu’ont grandi leurs deux enfants

Ici, un aperçu de la suite parentale: le célèbre couple a passé ses nuits dans ce lit pendant cinq ans. Anthony Barcelo, Courtesy of Douglas Elliman Nul doute que leurs deux enfants, Luna et Miles, ont dû bien s’amuser dans cette adorable pièce. Anthony Barcelo, Courtesy of Douglas Elliman

En 2016, Chrissy et John ont racheté la villa à Rihanna. Ils ont occupé les lieux pendant plus de cinq ans et y ont élevé leurs deux enfants, Luna et Miles. Pour des célébrités, cinq ans est une longue période. On ne connaît toutefois pas les raisons de leur déménagement. Peut-être qu’ils avaient simplement envie de changer d’air, après le long confinement.

Huit salles de bains

Voilà ce qu’on appelle une salle de bains avec vue! De quoi plaire aux amateurs de bains. Anthony Barcelo, Courtesy of Douglas Elliman

Au total, pas moins de huit endroits différents s’offrent à vous pour vous pomponner. Le choix n’est pas simple et il convient de bien se rappeler dans quelle salle de bains vous avez laissé vos lunettes ou votre téléphone portable. Sinon, vous risqueriez de perdre beaucoup de temps.

Une boutique? Non, c’est le dressing!

Avec un dressing pareil, le manque de place devrait définitivement être de l’histoire ancienne. Anthony Barcelo, Courtesy of Douglas Elliman

Qui dit grande propriété dit évidemment grand dressing. Grâce aux armoires vitrées et éclairées, vous n’aurez pas à ouvrir toutes les portes avant de trouver votre pièce préférée. C’est malin!

Un home-cinéma tout confort

Dans ce home cinéma, vous pourrez vous gaver de films et de séries. Anthony Barcelo, Courtesy of Douglas Elliman

Les friandises sont à disposition, les couvertures douillettes ont été secouées, le film est prêt à être lancé: la séance privée peut commencer. Seul le choix du film devrait peut-être être reconsidéré, car des scènes d’avions qui s’écrasent n’invitent pas vraiment à la détente.

Place à l’été!

Sur la terrasse ensoleillée, deux barbecues sont à disposition. Parfait! Anthony Barcelo, Courtesy of Douglas Elliman

La vente de la propriété ne pouvait pas mieux tomber. En effet, la terrasse est idéale pour des soirées barbecue entre amis.

À quoi ressemblera leur nouvelle demeure?

«Pour nous, un intérieur doit être confortable, ni trop minimaliste, ni trop épuré. Il doit procurer un sentiment de connexion à la terre et ne pas être ultramoderne. Nous allons intégrer certains de ces aspects dans le nouveau lieu. Que ce soit avec l’ancienne ou la nouvelle propriété, nous avons dans les deux cas acheté des endroits très modernes et épurés, mais nous avons à chaque fois trouvé le moyen de les rendre un peu plus rustiques», confie John Legend au magazine d’architecture «AD».