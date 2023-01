États-Unis : Chrissy Teigen et John Legend présentent leur fille

Le couple a partagé une photo de ses trois enfants et ainsi dévoilé le visage et le prénom de la petite dernière.

Si l’on savait déjà que Chrissy Teigen avait accouché vendredi 13 janvier 2023, on ignorait encore le sexe et le prénom du bébé. Le mannequin de 37 ans et son mari, John Legend, ont mis un terme au suspense, le 19 janvier, en dévoilant une photo du bébé avec sa sœur Luna (6 ans) et son frère Miles (4 ans).