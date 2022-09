Chrissy Teigen: sa fausse couche était une IVG

États-Unis : Chrissy Teigen: sa fausse couche était un avortement

Alors qu’elle s’apprête à donner une petite sœur ou un petit frère à Luna, 6 ans, et Miles, 4 ans , Chrissy Teigen est revenue sur le drame qu’elle a vécu en octobre 2020, lorsqu’elle avait perdu son fils, Jack, à 20 semaines de grossesse . Jeudi 15 septembre, durant le sommet A Day of Unreasonable Conversation, le top de 36 ans a confié qu’elle avait réalisé il y a quelques mois qu’elle n’avait pas fait une fausse couche, mais qu’elle avait avorté.

«Il y a deux ans, quand j’étais enceinte de Jack, j’ai dû prendre beaucoup de décisions difficiles et déchirantes. Il était devenu évident, au milieu de la grossesse, qu’il ne survivrait pas et que je ne survivrais pas non plus sans une intervention médicale. Disons-le clairement: c’était un avortement. Un avortement d’un bébé qui n’avait absolument aucune chance pour me sauver la vie», a-t-elle dit.