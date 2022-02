États-Unis : Chrissy Teigen tente une fécondation in vitro

Un an et demi après la perte de son bébé, le mannequin espère à nouveau donner la vie.

Elle se sent prête à entamer une nouvelle grossesse. Et c’est sur Instagram que Chrissy Teigen a annoncé qu’elle avait entamé un processus de fécondation in vitro. «Je voulais vous faire savoir que je me suis plongée dans un autre cycle de FIV pour sauver autant d’œufs que possible et, espérons-le, créer des embryons solides et sains, a écrit la femme de John Legend. Honnêtement, les injections ne me dérangent pas… mais les ballonnements sont horribles, alors je vous supplie d’arrêter de demander si je suis enceinte parce que, même si je sais que ça part de bonnes intentions, ça craint d’entendre ça parce que je suis le contraire d’enceinte.»