Par amour pour son bébé, Chrissy Teigen, accepte ses seins flasques

«Un sein qui pend tout le long de mon flanc et de profondes cicatrices violettes à vie, mais tu es trop parfaite pour que je me soucie de tout ça!» Voilà la légende de la dernière photo, postée par Chrissy Teigen sur Instagram le 17 avril (ci-dessous), où on la voit prendre un bain en tenant sa fille âgée de 3 mois, Esti Maxine.

Plus rien à prouver

«Je n’ai rien à prouver. Même si je ne peux plus me lever», avait-elle déjà écrit, trois semaines après ce troisième accouchement. Si le mannequin américain de 37 ans n’a jamais rien caché de ses grossesses ni des difficultés de la maternité, cette photo non retouchée a plu à ses 41 millions d’abonnés.