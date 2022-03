Elections vaudoises – Christelle Luisier déjoue les pronostics: «un grand sentiment de reconnaissance»

L’Alliance de droite a bien fonctionné au premier tour de l’élection au Conseil d’Etat vaudois. La PLR Christelle Luisier (au centre) a été élue tandis que les PLR Isabelle Moret (2e depuis la dr.) et Frédéric Borloz (à dr.) ont complété le podium. L’UDC Michael Buffat (2e depuis la gauche) et la centriste Isabelle Diettli (à g.) ont également bien figuré.

La droite a parfaitement joué le coup de l’alliance lors d’un premier tour marqué par la faible participation de l’électorat (34,24%). Elle a réussi à placer ses cinq candidats parmi les sept premiers rangs. Elle est surtout parvenue à extraire sa locomotive de la mêlée. Satisfaite du résultat de l’équipe et du fonctionnement de l’alliance. Christelle Luisier n’entendait toutefois pas pavoiser à l’heure du bilan intermédiaire: «Il faut rester humble ce n’est qu’une étape, a-t-elle prévenu. Première surprise par son score et son élection, la PLR sortante a déjoué les sondages qui la plaçaient en 3e ou 4e position. «C’est là que je me voyais aussi», a-t-elle dit avant de faire part d’un «grand sentiment de reconnaissance» auprès de son lectorat. Christelle Luisier a promis de se mobiliser les trois prochaines semaines et d’apporter son soutien à ses alliés lors du second tour.