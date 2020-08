Vaud : Christelle Luisier veut séduire les communes

La cheffe du Département des institutions et du territoire (DIT) part à la rencontre des 309 municipalités en dix étapes dans chacun des dix districts.

La conseillère d’Etat vaudoise Christelle Luisier va se lancer dans un tour du canton. Dès mardi prochain, la nouvelle venue au gouvernement et cheffe du Département des institutions et du territoire (DIT) part à la rencontre des 309 municipalités en dix étapes dans chacun des dix districts. Son but est de renforcer le dialogue et le rapport de proximité et d’aborder aussi les grands chantiers actuels et à venir.