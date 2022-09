Film «Amsterdam» : Christian Bale a évité Chris Rock sur un tournage

«Je me souviens de son premier jour. J’avais hâte de le rencontrer. Je suis un fan de ses spectacles de stand-up. Il est arrivé et il a commencé à raconter des histoires. Chris est si drôle que j’en avais ensuite du mal à jouer mes scènes du film, simplement parce que je redevenais juste Christian en me marrant» s’est souvenue la star pour le site Indie Wire. Celui qui a campé Batman à deux reprises l’a d’ailleurs dit au principal intéressé: «Je lui ai dit que je ne pouvais plus lui parler et que le réalisateur ne m’avait pas engagé pour me voir me marrer. Il veut que j’incarne Burt et à cause de toi j’oublie comment être Burt».